Frisst Gemüseauflauf
Vegetarischer Wolf aus Supermarkt erobert Herzen
Alle lieben ihn: In Windeseile hat ein Gemüse liebender Wolf aus einem Werbespot für eine französische Supermarktkette Berühmtheit erlangt.
„Was soll ich denn fressen, ich bin ein Wolf?“, seufzt das hungrige Tier betrübt, als alle anderen Waldtiere vor ihm flüchten. Als ein frecher Igel ihm empfiehlt, Karotten und Champignons zu probieren, fragt er zurück: „Und wie jagt man das?“
Der Wolf wandelt sich in dem Spot vom Fleischfresser zum vegetarischen Koch und überrascht die Waldbewohner am Ende mit einem selbst zubereiteten Gemüseauflauf – der ihm viele neue Freunde einbringt, untermalt von dem französischen Schlager „Le mal-aimé“ (Der Ungeliebte).
Der zweieinhalb Minuten lange Film der Supermarktkette Intermarché, in dem animierte Tiere und echte Menschen auftreten, sei innerhalb von drei Tagen auf mehr als 20 Millionen Aufrufe gekommen, verkündete Intermarché-Chef Thierry Cotillard im Onlinedienst LinkedIn. „Und das ohne Künstliche Intelligenz (KI)“, fügte er hinzu.
Ohne Künstliche Intelligenz
Die Werbebranche sieht sich derzeit mit KI-Programmen konfrontiert, die einerseits viele Arbeitsplätze kosten dürften, andererseits aber häufig zu schlechten Ergebnissen führen. Große Marken wie Coca-Cola und die niederländische Filiale von McDonald‘s sind zuletzt wegen Clips, die mit Hilfe von KI entstanden, scharf kritisiert worden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.