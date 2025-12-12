Vegetarischer Wolf aus Supermarkt erobert Herzen

Ohne Künstliche Intelligenz

Die Werbebranche sieht sich derzeit mit KI-Programmen konfrontiert, die einerseits viele Arbeitsplätze kosten dürften, andererseits aber häufig zu schlechten Ergebnissen führen. Große Marken wie Coca-Cola und die niederländische Filiale von McDonald‘s sind zuletzt wegen Clips, die mit Hilfe von KI entstanden, scharf kritisiert worden.