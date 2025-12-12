Hollywood-Legende Arthur Cohn ist gestorben

Studierte Recht

Cohn wurde in Basel geboren. Er studierte internationales Recht und arbeitete dann jahrelang als Radiojournalist, ehe er über die Produktion von Drehbüchern im Film-Geschäft landete. Cohn hat sein Privatleben immer privat gehalten. Er betrachtete seine Filme als sein Vermächtnis. Beim Film „Das etruskische Lächeln“ wirkte sein Sohn Emanuel als Schauspieler, seine Tochter Nurith als musikalische Leiterin mit. Cohn zog vor einigen Jahren aus Basel zu seinem Sohn nach Israel.