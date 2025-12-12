„Nicht korrekt!“ ÖSV-Dame fuhr trotzdem zum Sieg

„Ein richtiges Top-Ergebnis“

Vroni gewann trotzdem Donnerstag und Freitag den Weltcup-Super-G in Steinach am Brenner vor der Kärntnerin Elina Stary, die mit ihrem neuen Guide Stefan Winter zudem am Mittwoch die alpine Kombination gewann. Veronika erklärte vor der Abreise: „Es ist ein richtiges Top-Ergebnis und wir können extrem zufrieden sein. Die Kurssetzung war etwas schwierig, aber die Piste hier in Steinach liegt mir immer recht gut. Im Slalom haben wir noch etwas zum Aufholen. Da ist Elina extrem stark gefahren und man muss ihr da auch gratulieren. Wir reisen mit einem guten Gefühl weiter zu den ersten Abfahrten. Ich bin schon sehr gespannt, wo wir da international stehen werden.“