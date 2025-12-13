Tür 13: 5 x 1 Samsung Galaxy Watch8

Die schönste Zeit des Jahres naht in großen Schritten, und der „Krone“-Adventkalender verzaubert auch dieses Jahr wieder die Vorweihnachtszeit mit tollen Preisen. Wir verlosen heute gleich acht Stück der Samsung Galaxy Watch8. Wie Sie mitmachen können, erfahren Sie hier.
Haben Sie schon an alle Geschenke für das kommende Fest gedacht? Wir helfen dem Christkind auf die Sprünge! Hier geht es zum Adventkalender.
Heute verlosen wir: 8 x 1 Samsung Galaxy Watch8
Die robusteste Galaxy Watch
Die neue Samsung Galaxy Watch8 sitzt nicht nur extrem komfortabel auf dem Handgelenk, sie ist dank der neuen drehbaren Lünette noch leichter zu bedienen. Zusätzlich bietet sie auch die neuesten und besten AI-Funktionen, um persönliche Wellness zu fördern. Ob Tagesablauf, Sportplan und Schlafrhythmus – die Galaxy Watch 8 kann dabei helfen, die Fitnessziele zu erreichen!
Nehmen Sie gleich hier an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern, welche jeweils am folgenden Werktag ausgelost und in unserer Gewinnerliste veröffentlicht werden.
Auch heuer warten wieder 24 unterschiedliche Gewinne auf unsere Leserinnen und Leser. Da ist für jeden etwas dabei – neben Smartphones und Kurzurlauben gibt es unter anderem Spielekonsolen, Familienspiele, Küchenmaschinen oder Gutscheine. Öffnen Sie gleich hier das heutige Türchen!
Öffnen Sie jetzt das heutige Türchen, nehmen Sie an unserem lukrativen Gewinnspiel teil und surfen Sie jeden Tag auf krone.at/adventkalender, um keinen Tagespreis zu verpassen!
Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.