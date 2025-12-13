Vorteilswelt
„Krone“-Adventkalender

Tür 13: 5 x 1 Samsung Galaxy Watch8

Advent
13.12.2025 00:01
(Bild: Krone KREATIV/Krone Kreativ)

Die schönste Zeit des Jahres naht in großen Schritten, und der „Krone“-Adventkalender verzaubert auch dieses Jahr wieder die Vorweihnachtszeit mit tollen Preisen. Wir verlosen heute gleich acht Stück der Samsung Galaxy Watch8. Wie Sie mitmachen können, erfahren Sie hier.

Haben Sie schon an alle Geschenke für das kommende Fest gedacht? Wir helfen dem Christkind auf die Sprünge! Hier geht es zum Adventkalender.

Heute verlosen wir: 8 x 1 Samsung Galaxy Watch8

(Bild: Samsung Electronics)

Die robusteste Galaxy Watch
Die neue Samsung Galaxy Watch8 sitzt nicht nur extrem komfortabel auf dem Handgelenk, sie ist dank der neuen drehbaren Lünette noch leichter zu bedienen. Zusätzlich bietet sie auch die neuesten und besten AI-Funktionen, um persönliche Wellness zu fördern. Ob Tagesablauf, Sportplan und Schlafrhythmus – die Galaxy Watch 8 kann dabei helfen, die Fitnessziele zu erreichen!

Hier geht's zum Adventkalender

Türchen öffnen und gewinnen! (Link: Mediaprint)

Preisübersicht

Adventkalender: Das gibt es heuer zu gewinnen!

Nehmen Sie gleich hier an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern, welche jeweils am folgenden Werktag ausgelost und in unserer Gewinnerliste veröffentlicht werden.
Auch heuer warten wieder 24 unterschiedliche Gewinne auf unsere Leserinnen und Leser. Da ist für jeden etwas dabei – neben Smartphones und Kurzurlauben gibt es unter anderem Spielekonsolen, Familienspiele, Küchenmaschinen oder Gutscheine. Öffnen Sie gleich hier das heutige Türchen!

Kostenloser Newsletter-Service
Unsere E-Mail-Abonnenten haben die Nase vorn: In unserem Gewinnspiel-Newsletter bekommen Sie täglich präsentiert, welcher Preis sich hinter dem aktuellen Adventkalendertürchen verbirgt. Und das kostenlos in Ihrem persönlichen Mailpostfach! Melden Sie sich hier an:

Öffnen Sie jetzt das heutige Türchen, nehmen Sie an unserem lukrativen Gewinnspiel teil und surfen Sie jeden Tag auf krone.at/adventkalender, um keinen Tagespreis zu verpassen!

Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt. 

KMM
Krone Kreativ

krone.tv

Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Atmosphärischer Fluss
Schwere Überschwemmungen in den USA und Kanada
Smog in Bosnien
Luftverschmutzung sorgt für Flugchaos in Sarajevo
Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
147.117 mal gelesen
Salzburg
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
133.830 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gegenüber der „Krone“ hatte Lisa-Marie Friedle bereits angekündigt, sich „nicht auf ein Format ...
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
132.183 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Mehr Advent
„Krone“-Adventkalender
Tür 13: 5 x 1 Samsung Galaxy Watch8
Krone Plus Logo
Festliche Fallen A-Z
So wird Weihnachten für Haustiere nicht zur Gefahr
Wir gratulieren!
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
Nachfrage hoch, aber:
Pfoten weg von Tieren als Weihnachtsgeschenk!
Türchen 12
Enzian und Flechte: Er bringt Natur in Pralinen
