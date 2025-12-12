Finale! Deutschland besiegt Weltmeister Frankreich

Erster Pflichtspiel-Sieg gegen Frankreich seit der WM 2005

Die Deutschen fixierten vor rund 5000 Zuschauern auch dank der neunfachen Torschützin und Kapitänin Antje Döll sowie Torfrau Katharina Filter den ersten Pflichtspiel-Sieg gegen die Französinnen seit der WM 2005.