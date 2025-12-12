Vorteilswelt
Handball-WM

Finale! Deutschland besiegt Weltmeister Frankreich

Sport-Mix
12.12.2025 19:45

Deutschlands Handball-Nationalteam der Frauen hat im WM-Halbfinale für eine große Überraschung gesorgt!

Die DHB-Auswahl schaltete dank eines 29:23-Erfolgs am Freitag in Rotterdam Titelverteidiger Frankreich aus und darf damit auf den ersten WM-Triumph seit 1993 hoffen.

Final-Gegner am Sonntag, ebenfalls in der Hafenstadt in den Niederlanden, ist entweder Olympia-Sieger Norwegen oder Co-Gastgeber Niederlande.

Erster Pflichtspiel-Sieg gegen Frankreich seit der WM 2005
Die Deutschen fixierten vor rund 5000 Zuschauern auch dank der neunfachen Torschützin und Kapitänin Antje Döll sowie Torfrau Katharina Filter den ersten Pflichtspiel-Sieg gegen die Französinnen seit der WM 2005.

(Bild: AFP/JOHN THYS)

Dadurch haben sie zumindest Silber sicher, es ist ihre erste WM-Medaille seit Rang drei im Jahr 2007. Österreich hatte in der Hauptrunde gegen Frankreich deutlich mit 17:29 verloren.

Folgen Sie uns auf