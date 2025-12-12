ÖSV-Ränge 6 und 7 bei Teamsprints in Davos

„Extrem betrunken!“ Norris bei Feier eskaliert
Der Langlauf-Weltcup in Davos hat am Freitag für den ÖSV bei den Teamsprint-Bewerben vielversprechend begonnen!
Michael Föttinger und Benjamin Moser kamen auf Platz sechs, ein Sturz von Moser etwa zur Hälfte des Rennens verhinderte wohl ein noch besseres Ergebnis.
Bei den Frauen reichte es für Weltcup-Debütantin Heidi Bucher und Magdalena Scherz zu Rang sieben.
Die Siege gingen an Norwegen (Johannes Hösflot Kläbo/Erik Valnes) und Schweden (Maja Dahlqvist/Jonna Sundling).
