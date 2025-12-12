Alkolenker (39) krachte frontal in Gegenverkehr

Um 15.04 Uhr, wie die Polizei exakt erhob, fuhr der 39-jährige Pole mit seinem Pkw auf der örtlichen Bundesstraße in eine Kehre im Bereich Stadle ein. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Auto eines 23-jährigen Briten. In dessen Fahrzeug fuhr ein gleichaltriger Franzose mit.