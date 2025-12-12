Alkolenker (39) krachte frontal in Gegenverkehr

Zu tief ins Glas geschaut hatte ein Autolenker (39), als er am Freitag im Skiort St. Anton am Arlberg auf die Gegenfahrbahn geriet. Es kam zu einer heftigen Kollision, für den Promille-Fahrer wird der Unfall mit drei Verletzten wohl teuer.
Um 15.04 Uhr, wie die Polizei exakt erhob, fuhr der 39-jährige Pole mit seinem Pkw auf der örtlichen Bundesstraße in eine Kehre im Bereich Stadle ein. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Auto eines 23-jährigen Briten. In dessen Fahrzeug fuhr ein gleichaltriger Franzose mit.
Alle drei Beteiligten wiesen nach dem Unfall zum Glück nur leichte Verletzungen auf, zwei von ihnen wurden nach der Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus Zams gebracht.
Führerschein weg und Sicherheitsleistung
Ein mit dem 39-jährigen Unfalllenker durchgeführter Alkotest verlief positiv, weshalb ihm der Führerschein abgenommen und eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Eurobereich eingehoben wurde. Er wird an die BH Landeck angezeigt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.