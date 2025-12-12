Vorteilswelt
Verletzte in Skiort

Alkolenker (39) krachte frontal in Gegenverkehr

Tirol
12.12.2025 20:41
Die Überprüfung ergab eine erhebliche Alkoholisierung des Lenkers (Symbolbild).
Zu tief ins Glas geschaut hatte ein Autolenker (39), als er am Freitag im Skiort St. Anton am Arlberg auf die Gegenfahrbahn geriet. Es kam zu einer heftigen Kollision, für den Promille-Fahrer wird der Unfall mit drei Verletzten wohl teuer.

Um 15.04 Uhr, wie die Polizei exakt erhob, fuhr der 39-jährige Pole mit seinem Pkw auf der örtlichen Bundesstraße in eine Kehre im Bereich Stadle ein. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Auto eines 23-jährigen Briten. In dessen Fahrzeug fuhr ein gleichaltriger Franzose mit.

Alle drei Beteiligten wiesen nach dem Unfall zum Glück nur leichte Verletzungen auf, zwei von ihnen wurden nach der Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus Zams gebracht.

Führerschein weg und Sicherheitsleistung
Ein mit dem 39-jährigen Unfalllenker durchgeführter Alkotest verlief positiv, weshalb ihm der Führerschein abgenommen und eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Eurobereich eingehoben wurde. Er wird an die BH Landeck angezeigt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Andreas Moser
