König Charles spricht offen über seinen Krebs

Aber vorbei ist es noch nicht

Gänzlich abgeschlossen sei die Therapie zwar nicht, sie gehe aber in eine präventive Phase, erklärte ein Sprecher des Königs. Charles habe „außergewöhnlich gut auf die Behandlung angesprochen“. Dass er in der Lage gewesen sei, seinen staatlichen und öffentlichen Verpflichtungen nachzukommen sowie Auslandsreisen fortzusetzen, habe maßgeblich dazu beigetragen, eine „positive Einstellung“ zu bewahren, die – wie viele Betroffene wüssten – ein „wichtiger Teil des Genesungsprozesses“ sei, erklärte der Palast.