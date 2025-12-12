Trotz Magen-Schock: Ferlach-Star mit Titelansage!

Hinter Magen-Beschwerden wie Übelkeit und Erbrechen kann das Bakterium Helicobacter pylori stecken.

Ein Bakterium, das sich im Magen einnisten kann und weltweit zu den häufigsten Infektionskrankheiten gehört.

Meist bleibt eine Helicobacter-pylori-Infektion über Jahre unbemerkt. Aber unbehandelt kann der Keim einige, teils schwerwiegende gesundheitliche Folgen verursachen, u.a. Geschwüre und eine chronische Magenschleimhautentzünsung auslösen.

Zur Behandlung bewährt sich eine mehrwöchige Kombinationstherapie aus mehreren Antibiotika, einem Magensäurehemmer (PPI) und Bismutsalzen, damit Resistenzen vermieden und die Bakterien abgetötet werden.