Trotz Magen-Schock: Ferlach-Star mit Titelansage!

Weiter out! Auch beim Heimturnier des neuen Liga-Cups „HNDBL3BEAT“ am Samstag wird ihr Leader Ferlachs Handballern in den Partien gegen HSG Graz (17) und Bärnbach/Köflach fehlen.. . .
Helicobacter! Diese Diagnose einer bakteriellen Infektion des Magentraktes bekam Patrik Leban (36) beim Bluttest in der Arztpraxis. „Auf einmal stand da: Positiv“, so der hör- und sichtbar geschwächte Hüne, der am 25. November zuletzt in der Liga am Start war und seine Truppe mit neun Treffern zum Sieg über Linz führte, ehe der Magen-Darm-Bereich begann, Probleme zu machen. „Es ist nicht gerade leicht momentan und wer das schon einmal hatte, wird wissen, wovon ich spreche“, sagt der Kapitän, der wegen Gastroskopien und Antibiotika-Therapien erst zum Vorbereitungsstart am 6. Jänner zurückerwartet wird: „Aber die Jungs sind auch ohne mich super drauf.“
Hinter Magen-Beschwerden wie Übelkeit und Erbrechen kann das Bakterium Helicobacter pylori stecken.
Ein Bakterium, das sich im Magen einnisten kann und weltweit zu den häufigsten Infektionskrankheiten gehört.
Meist bleibt eine Helicobacter-pylori-Infektion über Jahre unbemerkt. Aber unbehandelt kann der Keim einige, teils schwerwiegende gesundheitliche Folgen verursachen, u.a. Geschwüre und eine chronische Magenschleimhautentzünsung auslösen.
Zur Behandlung bewährt sich eine mehrwöchige Kombinationstherapie aus mehreren Antibiotika, einem Magensäurehemmer (PPI) und Bismutsalzen, damit Resistenzen vermieden und die Bakterien abgetötet werden.
Patrik Leban fördert den Ferlacher Nachwuchs
Kann man wohl sagen. Denn die Zahlen lügen bekanntlich nicht. Und sind eindrucksvoll! Nach elf Spieltagen grüßt Ferlach von der Spitze der HLA-Spitzenliga. Der slowenische Ex-Nationalspieler (5,33 Tore/Spiel) träumt vom Titel: „Wenn ich das Ziel nicht hätte, bräuchte ich nicht antreten. Wir stehen nicht aus Zufall da, wo wir stehen.“
Sein Weg in der Büchsenmacherstadt soll noch ein Jahr weitergehen. Leban: „Ich trainiere mit den Talenten Markus Kelih, Laurin Ebner und Petar Stanic täglich, sage zu ihnen: Wenn einer reif als Starter für die Mitte ist, geh ich in Pension!“
Neuer Liga-Cup bringt Umstellungen mit sich
Die Kollegen – mit Rückkehrer Krobath – müssen es vorerst ohne ihn richten. Am Montag beim ÖHB-Cup-Aus in Hollabrunn (22:26) klappte das nicht. Beim Liga-Cup, der mit neuem Modus (zwei separat gewertete 15 Minuten Partien pro Gegner, plus Siebenmeterwerfen) eine große Umstellung ist, soll’s besser laufen. Bei der Premiere in Graz, wo Ferlach nur vier von zwölf Punkten holte, war das Interesse spärlich.
300 Zuseher mindestens in Ferlach erwartet
Boss Walter Perkounig: „Stimmt, das hätte mehr Publikum verdient gehabt! Ein neuer Wettbewerb, ein neuer Modus braucht eben Zeit, um sich zu etablieren. Bei den Spielern kommt er aber gut an. Das sind die Top-Teams der Liga, daher denke ich, dass unsere Fans trotz aller Weihnachtsfeiern in die Halle finden. 300 Zuseher kommen sicher. Es ist das letzte Heimevent des Jahres.“
Für Stimmung soll in jedem Fall DJ Pope in der Halle sorgen. Perkounig hat indes ohnehin Gefallen an dem neuen Wettbewerb gefunden, dessen Finale nach drei Vorrundenturnieren Ende Jänner in Wien steigen soll: „Dass wir so eine Saison bislang spielen würden, hätte doch keiner gedacht. Umso schöner, dass es diesen Liga-Cup zum Jahresausklang gibt.“
