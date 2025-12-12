So unwichtig sind Österreichs Politiker in Europa

„Europa weiß nicht, was es tun soll“

Und es sieht nicht so aus, als würde sich das 2026 ändern. Warum er so viel Macht auf Europa ausüben kann, darüber mutmaßte der US-Präsident selbst in einem Interview mit dem Magazin: Er halte das politische Führungspersonal „für schwach“. Sie wollten politisch korrekt sein, wüssten aber nicht, was sie tun sollten.