Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Sollte der Bundespräsident leiden wie ein Hund?

Kolumnen
12.12.2025 20:25
Ein Hintertürchen ließ sich Hofer offen: der „leidende“ Norbert Hofer
Ein Hintertürchen ließ sich Hofer offen: der „leidende“ Norbert Hofer(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
0 Kommentare

„Sie werden sich wundern, was alles gehen wird.“ Der Mann, der diesen Satz gesagt hat und einmal drauf und dran war, der erste blaue Bundespräsident des Landes zu werden, hat sich jetzt aus der Landespolitik verabschiedet.
Aber wie! Er erwäge einen Rückzug aus der Spitze der burgenländischen FPÖ, gab Norbert Hofer (54) am Donnerstag der APA zu Protokoll.

Da musste er bereits gewusst haben, dass ein Wechsel in die Privatwirtschaft unmittelbar bevorstand. Trotzdem spielte er noch kurz die beleidigte Leberwurst und teilte kräftig aus. Rot-grün fahre das Burgenland an die Wand, erklärte der Klubobmann anlässlich der Budgetdebatten im Landtag, „ich kann mir das nicht länger anschauen“ (war gestern sogar das „Zitat zum Tag“), „ich leide wie ein Hund!“

Kommentiert aktuelle Momente für die „Krone“: Conny Bischofberger
Kommentiert aktuelle Momente für die „Krone“: Conny Bischofberger(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)

Das Mitleid seiner Wählerschaft im Burgenland hielt sich wohl in Grenzen. Ein Politiker, der sich trotz beachtlicher Wahlergebnisse nach nur knapp einem Jahr schon wieder vertschüsst, bringt wenig Sympathien. Zumal er schon 2020 den Landesparteivorsitz nach wenigen Monaten zurücklegte.

Ein Hintertürchen ließ sich Hofer offen. Wenn seine Partei ihn als Präsidentschaftskandidaten wolle, dann sei er zu einer Kandidatur bereit. Eine „Krone“-Umfrage zu möglichen Kandidatinnen und Kandidaten sah übrigens Irmgard Griss an der Spitze, Hofer lag knapp dahinter auf Platz 2.
Die Frage ist, ob einer, der in der Politik „leidet wie ein Hund“, das höchste Amt im Staat bekleiden sollte.

Porträt von Conny Bischofberger
Conny Bischofberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Atmosphärischer Fluss
Schwere Überschwemmungen in den USA und Kanada
Smog in Bosnien
Luftverschmutzung sorgt für Flugchaos in Sarajevo
Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
173.780 mal gelesen
Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
140.513 mal gelesen
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
132.057 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Sollte der Bundespräsident leiden wie ein Hund?
„Krone“-Kommentar
Causa Wöginger: Es geht um mehr als um den Gust
„Krone“-Kommentar
Lohnkosten: Das Versteckerlspiel
„Krone“-Kommentar
Was alles noch kommen könnte
„Krone“-Kommentar
Wenn die Politik Eltern vergisst, die alles tun
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf