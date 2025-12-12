Sollte der Bundespräsident leiden wie ein Hund?

„Sie werden sich wundern, was alles gehen wird.“ Der Mann, der diesen Satz gesagt hat und einmal drauf und dran war, der erste blaue Bundespräsident des Landes zu werden, hat sich jetzt aus der Landespolitik verabschiedet.

Aber wie! Er erwäge einen Rückzug aus der Spitze der burgenländischen FPÖ, gab Norbert Hofer (54) am Donnerstag der APA zu Protokoll.