Zwischen Weihnachtszauber und Hollywood-Lieben

Von leisen Weihnachtsklängen bis zu großen Gefühlen in Hollywood: Die Woche war einiges los in der High Society. Ein emotionales Benefizkonzert, ein persönlicher Jahresrückblick mit Christa Kummer – und internationale Stars, die mit Liebesgeständnissen und Babynews für Gesprächsstoff sorgen. All das und mehr gibt es in Adabei Prime.