„Wir ziehen uns nicht aus der Region zurück“

Die Inflation wird weiter steigen, das prognostizierte Wirtschaftswachstum nicht erreicht werden - keinen Illusionen gibt sich Heinrich Schaller hin, wenn er in die Zukunft blickt. Der Krieg in der Ukraine, die anhaltenden und teilweise immer größer werdenden Probleme in den Lieferketten, das alles macht auch dem Chef von Raiffeisen Oberösterreich Sorgen.