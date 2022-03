Angst vor Liefer-Stopp und noch höheren Preisen

Was ist, wenn . . .? Notfallszenarien wurden in den vergangenen Tagen auf höchsten Ebenen durchgespielt - bei Firmen und bei der E-Control. Fakt ist: Die privaten Haushalte würden einen Liefer-Stopp aufgrund der in Österreich vorhandenen Vorräte nicht zu spüren bekommen. Anders die Industrie: Rund 89% der in Oberösterreich verbrauchten Gas-Menge geht nämlich an Nicht-Haushalte.