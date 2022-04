Hotelier als Bürgermeister: „Wie in Piefke Saga!“

„Treff ma ins am Gauder!“ - endlich ist das in diesem Jahr wieder möglich. Die Eröffnung am Freitagabend lockte knapp 4500 Besucher in das Festzelt, unter ihnen auch zahlreiche Prominente. Die Stimmung war ausgelassen, vor allem bei der Gambrinus Rede blieb kein Auge trocken.