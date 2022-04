10.000 Essen werden an vier Tagen serviert

„Papa Hans hat 2006 mit dem Catering beim Gauder Fest angefangen“

Selbstverständlich wird im Zelt auch die Verköstigung hoch geschrieben. Die Familie Hundsbichler vom Metzgerwirt in Laimach – das Restaurant befindet sich nur knapp zehn Minuten vom Festgelände entfernt – zaubert köstliche Gerichte – und zwar bereits seit 16 Jahren. „Mein Papa Hans hat 2006 mit dem Catering beim Gauder Fest angefangen, auch ich war als 14-Jähriger von Beginn an mit dabei“, schildert Johannes Hundsbichler, „dieses Fest lag uns immer schon sehr am Herzen, weil es einzigartig für Zell am Ziller, das Zillertal und ganz Tirol ist. Es ist ein wahres Aushängeschild.“