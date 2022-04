Zillertal: Harte Vorbereitung für Kampf der Kämpfe

Das Ranggeln um den „Gauder Hogmoar“ zieht am Samstag beim Gauder Fest in Zell/Ziller zahlreiche Besucher an. Die „Tiroler Krone“ überzeugte sich bei einer Trainingseinheit von den Qualitäten der Zillertaler Anwärter. Dabei ging es ordentlich zur Sache, wie es auch das Video beweist.