So bekommst du Strandbad-Tickets künftig billiger!

Am 29. April ist es wieder so weit! Um 8 Uhr laden das „Loretto“, das „Maiernigg“ und das Klagenfurter Strandbad erstmals wieder zu einem Sprung in den Wörthersee ein. Außerdem werden Badebegeisterte künftig die Möglichkeit haben, ihre Tickets online oder bei einem Kassenautomaten im Eingangsbereich des Klagenfurter Strandbades zu kaufen. Das ist nicht nur bequemer und schneller, sondern die Tickets sind dann auch billiger!