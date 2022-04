Salami nach der Selbstbedienung

„Sie werden sich noch wundern, was alles möglich ist“, sagte Norbert Hofer im Bundespräsidentschaftswahlkampf 2016. Das trifft auch angesichts der Affäre rund um den ÖVP-Wirtschaftsbund in Vorarlberg hundertprozentig zu. Was da alles möglich war: zinsfreie Darlehen, ein Auto sowie eine Lebensversicherung für die Direktoren, Direktzahlungen und ein unglaubliches Chaos bei den Belegen, dazu fragwürdige Inseratenpraktiken und nicht bezahlte Steuern.