Nach Sonderlandtag: Wallner fällt in Trotzphase

Von einer Entschuldigung oder gar eines schlechtem Gewissen ob des fragwürdigen Treibens in der Teilorganisation seiner Partei war auch am Dienstag im Pressefoyer nichts zu hören - im Gegenteil. Wallner trat zu Beginn wie ein trotziges kleines Kind auf. „Die Regierung ist handlungsfähig. Die Regierung arbeitet. Es gibt genug zu tun“, verkündete er. Als Beispiele nannte er die Teuerung, den Ukrainekrieg und die Flüchtlingssituation. Über notwendige Aufräumarbeiten in seiner Partei verlor er hingegen kein einziges Wort.