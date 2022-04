AK warnt: Online-Einkauf ist oft ein Glücksspiel

„Bei Online-Buchungen kommt es auf das Endgerät und möglicherweise auch auf das Surfverhalten an“, berichtet AK-Konsumentenschützer Stephan Achernig. Tests zeigten, dass es eine Rolle spielt, ob der Kunde über das Handy oder den Computer einsteigt. Und auch zwischen iPads und Laptops wird unterschieden. „Es ist für Endverbraucher – und auch für uns! – nicht nachvollziehbar, wovon die unterschiedlichen Preise abhängen“, so Achernig weiter. Ärgstes Beispiel ist ein Mallorca-Flug, bei dem es am gleichen Tag eine richtige Preis-Achterbahn gab. Laut AK gab es auf swoodoo.at auf 17 verschiedenen Endgeräten eine Preisdifferenz von 128 Prozent, bei fluege.de variierten die „Schnäppchen“ um 64 Prozent und auch Buchungsriese booking.com zeigte binnen Stunden unterschiedliche Übernachtungstarife für ein Hotel in Sardinien an.