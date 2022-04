So leben die Tiere am Rabingerhof in Hüttenberg

Stressfreie Schlachtung für Tiere

Da die Fleischqualität nicht nur von der Lebensart, sondern vor allem auch von der Schlachtung abhängt, hat man sich am Rabingerhof für eine besonders stressfreie Variante für die Tiere entschieden. „Wir haben eine eigene Schlachtungsanlage am Hof. Die Tiere müssen also keinen stressigen Transporten ausgesetzt werden, was das Fleisch besonders hochwertig macht. Ein Fleischhacker unterstützt uns dann bei der Verarbeitung und schneidet alles in tellerfertige Portionen“, sagen Jungbauer Philipp und Freundin Carina.