25.000 Radler und Skater umrundeten Wörthersee

Jeder in seinem Tempo

Der Magneta Erlebnistag ist generationsübergreifend. In Reifnitz komme ich etwa mit Hermann und Clemens ins Gespräch – auch wenn die beiden knapp 70 Jahre trennen, ändert das nichts an ihrer Motivation. „Jeder radelt in seinem Tempo“, sagt der 74-Jährige und Clemens ergänzt: „Es ist lustig. Und ich werde bald sechs!“