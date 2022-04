Heute geht es um den autofreien Wörthersee

Entlang der Strecke sorgen Autofrei-Partner und Gastronomen für Unterhaltung und beste Verpflegung - wie etwa; Café Bistro-PeRo in Krumpendorf, Shop-Café TrauDi in Töschling, Restaurant Salvatore in Techelsberg oder S’Wirtshaus in Pörtschach, wo Kärntner Gluat aufspielt.