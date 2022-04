Drahtseile & Stahlseile | Brusthaar & Dindlkleider

Brusthaare und Dirndlkleider. Nein, es sind keine lustigen Zeiten. Was die Menschen gerade alles plagt! Geldbörsel und Konten leeren sich immer schneller - wir berichten heute in der „Krone“, wo die Österreicher der Preishammer jetzt am härtesten trifft. In dieser Sonntags-Ausgabe kommen wir einmal mehr nicht umhin, uns mit den vielen aktuellen betrüblichen Themen auseinanderzusetzen. Mit dem Ukraine-Krieg, mit Corona - heute über das Zahlen-Chaos in Österreich, das in dieser Woche die Todesopfer-Bilanz um 5000 zusätzliche auf 21.447 steigen ließ. Und - siehe oben - mit dem ÖVP-Sumpf in Vorarlberg. Bei all diesen schwerwiegenden Themen - wie gut tun da auch ein paar leichtere Einsprengsel. Etwa wenn sich Polit-Professor Peter Filzmaier heute, ausgehend von Emmanuel Macrons Brustbehaarung, mit den Äußerlichkeiten in der Politik auseinandersetzt. Oder wir nach dem dummen Nazi-Trachten-Sager einer SPÖ-Schmalspurfunktionärin bekennende Trachten-Fans präsentieren. Und Conny Bischofberger mit Dirndl-Expertin Gexi Tostmann spricht. Nein, Brusthaare und Dirndlkleider sind nicht die essenziellsten Themen. Aber es tut gerade jetzt besonders gut, sich auch einmal damit beschäftigen zu dürfen.