Vom „Garagen-Schrauber“ zum expandierenden Betrieb

Auch Ausbildung von Lehrlingen geplant

Auf die Expansion des erfolgreichen Betriebes ist auch die Ortsspitze stolz: „Einen kompetenten Allround-Kfz-Mechaniker mit moderner Werkstatt im Ort zu haben ist ein Plus für unsere Gemeinde“, so Bürgermeister Andreas Rotpuller. Auch Vizebürgermeister Klubobmann Robert Hergovich gratulierte zum Umzug. Er freut sich, dass Drabits plant, künftig Lehrlinge in seiner Firma auszubilden: „Die Lehre ist ein wichtiger Faktor in der Wirtschaft und der Grundstein für die Top-Facharbeiter von morgen.“