Dividenden sollen den Opfern der Teuerung helfen

Möglichkeiten zur Bekämpfung der Teuerung beriet Klubvorsitzender Michael Lindner vom SPÖ-Landtagsklub in Oberösterreich mit SPÖ-Klubobmann Herwig Seiser aus Kärnten am Rande der Klubobleutekonferenz der SPÖ am Freitag in Wien. Man könnte sagen, dass das Brainstorming durchaus energiegeladen war, was in dem einen oder anderen Versorgungsunternehmen bzw. Landesfinanzressort für Stromstöße sorgen könnte. Warum denn das?