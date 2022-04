Zwei Zugopfer liegen jetzt auf Intensivstationen

Die Unfälle passierte fast genau im Abstand von 24 Stunden. Der Zweite am Donnerstagnachmittag in St. Gotthard/Mühlkreis, wo ein Polizist (58) einen halb zerfallenen Stadl fotografierte. Offenbar testete der Herzogsdorfer seine neue Kamera, die er wenige Stunden zuvor noch stolz seinen Kollegen vorgeführt hatte. Und war so konzentriert, dass er – am Gleis stehend – die ankommende Diesellok nicht hörte und gerammt wurde. Der Fotograf wurde in einen sechs Meter tiefen Graben geschleudert, blieb schwer verletzt liegen und wurde per Helikopter-Seilbergung herausgeholt. Der Mühlviertler, der sich im Vorjahr mit dem Rasenmäher eine Zehe abgemäht hatte, wird in der Linzer Kepler-Klinik auf der Intensivstation betreut.