Zug katapultierte Fotografen in den Graben

Der Fotograf war offenbar so auf das Motiv konzentriert, dass er den ankommenden Zug der Mühlkreisbahn übersah. Donnerstagnachmittag erfasst die Garnitur in St. Gotthard im Mühlkreis (Oberösterreich) den auf den Gleisen stehenden Herzogsdorfer, von Beruf Polizist, und schleuderte ihn sechs Meter tief in den Graben.