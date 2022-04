Zwei Tage Tipps für Gesundheit und Wohlbefinden

Die beliebten Gesundheitstage sind wieder on Tour: Unter dem Motto Lebensfreude machen sie am Freitag und Samstag im Stadtsaal von Feldkirchen Station. Am 7. Mai sind sie in den Bambergsälen in Villach - mit Experten, Tipps und Hilfreichem für Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensfreude.