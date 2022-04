Offiziell: Lamoureux hext wieder für den VSV

Vier Jahre hatte Lamoureux in Villach immer Spitzenleistungen gebracht, war auch ein Liebling der Fans. Nach drei Jahren in Wien und drei Jahren in Salzburg zog es den 37-jährigen Kanadier wieder an die Drau zurück. Er signierte gleich einen Zwei-Jahres-Vertrag. „Ich bin echt happy, dass es geklappt hat - denn ich und meine Familie lieben diese Stadt“, strahlt der Goalie. Mit John Jughes und Derek Joslin trifft er in Villach auf zwei gute Freunde, mit denen er auch in Salzburg zusammengespielt hat. Sportlich hat „JP“ mit den Adlern auch viel vor: „Villach hatte schon heuer eine tolle Saison, kam bis ins Halbfinale. Ich bin voll motiviert, will ein großer Teil sein, wenn sie den nächsten Schritt nach vorne machen.“