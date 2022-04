Heilige Maria auf Kreuzweg mit Wachs übergossen

Keine Scham zeigten unbekannte Täter auf dem Maria-Hilfer-Kreuzweg in Purbach. Ohne Respekt tobten sich die Rowdys an den Heiligenfiguren aus. Maria wurde mit Wachs übergossen. In Spitzzicken sorgten gemeine Diebe für großen Ärger. Erneut wurde die Sitzbank bei dem Rastplatz vor der Hubertuskapelle gestohlen.