Verletzter Hirsch nach Unfall von Polizei getötet

Ein verletzter Rothirsch ist am Montag auf der Westautobahn (A1) bei Seewalchen am Attersee von der Polizei erschossen worden. Nachdem das Tier in Fahrtrichtung Wien vom Pkw eines Niederösterreichers (47) erfasst worden war, richtete sich der Hirsch laut Polizei auf dem Pannestreifen wieder auf. Da die Gefahr drohte, dass er auf die stark befahrene Fahrbahn läuft oder gar über die Mittelleitplanken auf die Gegenfahrbahn springt, schritt ein Beamter ein und erlegte das Tier.