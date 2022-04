Fahranfänger mit 200 km/h auf Autobahn unterwegs

Der 18-jährige Fahranfänger aus dem Bezirk Villach-Land raste am Freitag kurz nach 21 Uhr auf der Südautobahn von Velden kommend in Richtung Villach, als er von einem Streifenwagen entdeckt wurde. „Der Pkw-Lenker war mit 200 km/h, also stark überhöhter Geschwindigkeit, unterwegs“, sagt ein Polizist.