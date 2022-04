Bei jedem Wetter: „Auf Poldi ist immer Verlass!“

Helfer in der Not

Keine Veranstaltung geht hier über die Bühne, ohne dass Fröschl von der Vorbereitung bis zum großen Aufräumen danach im Einsatz wäre. „In der Nachbarschaft kann man immer auf Poldi zählen“, so Getraude Schmidt, die den Pensionisten für die „Krone“-Aktion nominiert hat. Kurz: „Wenn man ihn braucht, lässt er alles liegen und stehen und hilft sofort!“