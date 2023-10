Jetzt abstimmen und den „Poldi des Jahres“ küren

Poldis halten Mitmenschen fit

Sportlich aktiv ist auch Martin Manzenreiter - wenn der „Ninja Warrior“ nicht gerade in der Nachbarschaft aushilft, oder im örtlichen Park unentgeltlich den Zirkeltrainer macht. Ehrenamtlich unterrichtet Sarah Panzenböck (23) in Traisen die Kinder auf dem Tenniscourt - immer dann, wenn sie nicht gerade in Wien dem Lehramtsstudium nachgeht. Oder in der örtlichen Blasmusikkapelle meisterlich das Saxophon bespielt.