Thundercat: Musik aus intergalaktischen Sphären

Schon während seiner Zeit bei den Suicidal Tendencies arbeitet der leidenschaftliche Bassist als Session-Musiker für Stars wie Snoop Dogg, Stanley Clarke oder John Legend. Er ist an zwei Alben der großen Erykah Badu beteiligt und freundet sich mit dem Produzenten Flying Lotus an. Dieser engagiert ihn für sein Label Brainfeeder, knüpft mit Bruner Kontakte und lässt ihm die Freiheiten, seine eigene musikalische Welt zu finden. 2011 setzt er mit seinem Solodebüt „The Golden Age Of Apocalypse“ eine erste Duftmarke, doch entscheidender für den Erfolg sind die richtigen Kooperationen. 2015 arbeitet er entscheidend an gleich zwei wegweisenden Alben der US-Popkultur mit. An Kendrick Lamars „To Pimp A Butterfly“ und an Kamasi Washingtons „The Epic“. Ein paar Monate später spielt er auch noch Bass auf Mac Millers Geniestreich „The Divine Feminine“ und sein eigenes Drittwerk „Drunk“ scharrt schon in den Startlöchern.