Diese Stars kommen heuer im Sommer nach Kärnten

Hochzeit in Kärnten

Josh hat einen besonderen Bezug zu Kärnten. Auch deshalb, weil er hier geheiratet hat. Am 16. Juli kommt er nun wieder nach Kärnten, sein Konzert in der Burgarena Finkenstein verspricht ein echter musikalischer Hammer zu werden. Was Thomas Semmler & Co auf der Burgarena und auf der Moosburger Schlosswiese noch planen, gibt’s auf www.semtainment.at. Die Karten hat Ö-Ticket.