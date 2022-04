Diese Konzerte erwarten Sie im Sommer in Kärnten

Das wird ein Konzertsommer, der Seinesgleichen sucht: Die Kärntner Veranstaltungsagentur Semtainment rund um Thomas Semmler bringt ein Großaufgebot an nationalen und internationalen Stars in die Burgarena Finkenstein – der wohl schönsten Konzert-Location – und auf die Schlosswiese nach Moosburg. Eröffnen wird den Konzertreigen auf der Burgarena Weltstar Gloria Gaynor am 1. Juli, es folgen unter anderen Haddaway & Friends (14. Juli), Josh (16. Juli), Wolferl Ambros (22. Juli), Ex-STS Gert Steinbäcker (23. Juli), Nik P. (28. Juli) und Melissa Naschenweng am 1. August.