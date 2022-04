Deutlich mehr Lehranfänger als noch vor einem Jahr

Weniger Lehrlinge bei Banken und Versicherungen

Tourismus und Freizeitwirtschaft bilden derzeit über alle Ausbildungsjahre hinweg betrachtet um 8,6 Prozent weniger Lehrlinge aus als noch vor einem Jahr. Bei Banken und Versicherungen sind es um 7 Prozent weniger und in der Industrie um 2,3 Prozent weniger. Spürbar mehr Menschen in Lehrlingsausbildung gibt es hingegen in der Informations- und Consultingbranche (plus 5,6 Prozent). Leichte Zuwächse verzeichnete der Bereich Gewerbe und Handwerk (plus 1 Prozent). Nahezu unverändert ist die Lehrlingszahl im Handel (plus 0,3 Prozent).