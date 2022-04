Gas: Wer managt bei uns diese Krise?

Aber trotz aller Kriegsangst und Hassgefühle: Österreich ist nicht in der Position der Stärke, so einen Gas-Stopp zu verfügen. Ganz im Gegenteil: Wir sind innerhalb der EU das verletzlichste Land, was das betrifft: Rund 60 Jahre haben wir von preiswerten Lieferungen profitiert (die auch unseren Wohlstand wachsen ließen), ein genereller EU-Importstopp für Gas wäre für unser Land fatal.