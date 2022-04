Gebrauchtwagenpreise bremsen sich langsam ein

Oldtimerpreise steigen am stärksten

Beim Blick auf die Preisentwicklung in den Alterssegmenten stehen die Zeichen weiterhin auf Verteuerung. Für Autos, die zwischen 1 bis 3 Jahre alt sind, müssen Verbraucher im März tiefer in die Tasche greifen: Um 2,1 Prozent steigen die Preise in dieser Alterskategorie auf 36.111 Euro. Autos zwischen 5 bis 10 Jahren (20.193 Euro) wurden ebenfalls um 2 Prozent teurer. Die größte Preissteigerung in den Alterssegmenten verzeichnen erneut Oldtimer (27.029 Euro) mit einem Plus von 6,3 Prozent, während Youngtimer im März um durchschnittlich 8.444 Euro (-6,3 Prozent) zu haben sind.