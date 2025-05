„Als Kind zelebrierte Leo XIV. am Bügelbrett“

Bereits in der ersten Klasse Volksschule habe eine Nachbarin seinem Bruder zudem prophezeit, dass er der erste US-amerikanische Papst werden werde. Am Dienstag, einen Tag bevor die 133 Kardinäle in Rom zum Konklave schritten, habe er seinem Bruder Robert das Gleiche gesagt. Kardinal Prevost habe dies als „Unsinn“ bezeichnet: „Sie werden keinen amerikanischen Papst wählen“, zitierte ihn sein Bruder. „Er hat es einfach nicht geglaubt oder wollte es nicht glauben.“