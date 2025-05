Sieben Österreich-Stationen im Weltcup-Kalender

Ersatz für Bormio wird gesucht

Vor dem Jahreswechsel fahren die Frauen am Semmering (28., 29.), die Niederösterreicher übernahmen nach dem Weltcup-Aus von Lienz. Zuletzt wechselten sich die beiden Weltcup-Orte ab. Bei den Männern klafft vor Silvester noch eine Lücke, weil Bormio als Austragungsort von Olympia 2026 (Februar) nicht zweimal in Frage kommt. Die Jänner-Klassiker in Kitzbühel (Super-G/23., Abfahrt/24., Slalom/25.) und das Schladming-Doppel (27., 28.) sind Fixpunkte im Männer-Kalender, die Frauen fahren Speedrennen in Zauchensee (10./11.) und den Nachtslalom von Flachau (13.).