Nächster Preishammer: 10.000€ mehr für E-Mustang!

Verlangte Ford gerade noch 48.900 Euro für das Basismodell, stehen jetzt 58.500 Euro im Konfigurator, also 9600 Euro oder fast 20 Prozent mehr. Das kam derart überraschend, dass man bei Ford Österreich auf „Krone“-Nachfrage am Dienstag aus allen Wolken fiel. Nicht bei allen Modellen ist der Aufschlag so hoch, so verlangt Ford für das Topmodell Mustang Mach-E GT „nur“ 7100 Euro, also knapp zehn Prozent mehr.