Versprecher bei Merz-Wahl sorgt für Betrugsvorwurf

Die Bundestagspräsidentin hatte sich also versprochen, wie das Pressereferat des deutschen Bundestags bestätigte. Das ist zum Beispiel daran erkennbar, dass dieser insgesamt 630 Mitglieder hat. Der geteilte Videoclip selbst ist keine Fälschung, der Versprecher noch in der Aufzeichnung der Bundestagsversammlung zu sehen. In dem Protokoll, um die Wahlergebnisse zu verkünden, wurde der Versprecher korrigiert. Für beide Wahlgänge werden inzwischen 630 wahlberechtigte Mitglieder genannt.