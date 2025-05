Dieser Yamal-Clip von der UEFA ist der Wahnsinn

Yamal „ferselt“ sich den Ball hinter dem Standbein vorbei – zwei Inter-Defensive rauschen ins Leere; Yamal lässt mit einer Körpertäuschung auf der Outlinie einen Verteidiger stehen; Yamal stangelt per Außenristler tückisch zur Mitte; ja, Yamal beherrscht selbst das Slding Tackling und knüpft Inters Dimarco (eigentlich seinerseits hauptberuflich für Balleroberungen zuständig) das Leder ab – die „UEFA Champions League“ widmete dem Barca-Zauberer auf Facebook eine Compilation aus seinen besten Aktionen im denkwürdigen Halbfinale gegen Inter Mailand. Schlicht sensationell, was der immer noch 17-Jährige so aufführt, während ein Spiel lang ist. Vereinzelt ist der gemeine schreibende Journalist ja gar geneigt, zu meinen, dass der Haken ja jetzt eh fast auf der Hand gelegen wäre – und trotzdem beißen sich hochdekorierte Weltklasse-Verteidiger seriell die Zähne aus. Keine Chancen, an den Ball zu kommen. Sehen (und genießen) Sie selbst – und dabei sind sein Stangenschuss oder sein Schuss, den Inter-Schlussmann Yann Sommer überragend hielt, in dem Zusammenschnitt noch nicht einmal enthalten.