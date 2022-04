Studie belegt Sprit-Abzocke der Mineralölkonzerne

4,3 Millionen Euro pro Tag in Österreich

In Österreich machten die Krisengewinne den Angaben zufolge rund 4,3 Millionen Euro pro Tag aus. Der größte Teil davon (3,7 Millionen Euro) stammt aus dem Dieselgeschäft. Im ersten Monat des Krieges in der Ukraine summieren sich diese Zusatzeinnahmen am heimischen Markt auf 133,3 Milionen Euro. In Österreich habe die Ölindustrie damit nach Deutschland die zweithöchsten Mehreinnahmen aus dem Verkauf von Diesel und Benzin in der EU erwirtschaftet.