Die Dornbirnerinnen fahren ein krasses Konzept

Die Tennis-Asse aus dem Ländle sind eingespielt, die Saison in der Bundesliga kann am Samstag starten. Die Damen des TC Dornbirn freuen sich auf den Auftakt in Liga zwei, wo man in der vergangenen Saison als Sechste abgeschlossen hatte. Diese Meisterschaft soll ähnlich verlaufen, aber vielleicht ein wenig besser. „Wir fahren wieder ein krasses Konzept mit einem sehr jungen Team und nur einer Legionärin“, erklärt TCD-Sportchef Stefan Bildstein, „wir müssen nicht aufsteigen. Aber wir wollen unsere jungen Spielerinnen an die Bundesliga heranführen und ihnen Chancen geben können.“ Die Griechin Valentini Grammatikopoulou wird die Führungsspielerin der Messestädterinnen sein, die ansonsten auf Talente aus der eigenen Schmiede und der Umgebung bauen. „Außerdem sind Nina Geissler und Emily Meier von ihrem USA-Studium zurückgekehrt und werden uns wieder verstärken“, freut sich Bildstein.