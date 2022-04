Lkw steckte unter Brücke fest - Absperrung

Keine Weiterfahrt war in der Nacht auf Mittwoch für einen Lkw-Lenker in Wien-Landstraße möglich: Er wollte mit seinem Fahrzeug, das mit Fertighausteilen beladen war, eigentlich über die Landesgrenze bei Nickelsdorf auf die Autobahn in Richtung Niederlande fahren, als er, seinen Angaben zufolge, die richtige Abfahrt verpasste und in Wien landete.